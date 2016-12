FOTO: Vodákům na vánoční Otavě chyběl led

Sušice – Spíše jaro než druhý svátek vánoční připomínalo počasí při pondělním vánočním splouvání Otavy s Lubomírem Brabcem. Desítky vodáků absolvovaly trasu ze Sušice ke kamennému mostu v Čepicích už posedmé.

„Počasí je každý rok horší. Jediné pořádné zimní splutí, kdy bylo hodně ledu, bylo při prvním ročníku. Letos je to opačný extrém, je to téměř jako na jaře. Ale přesto mám radost, že se lidé zvednou od vánočních stromků, a že před tou kachnou nebo husou k obědu, si aspoň trochu zapádlují," řekl Deníku Brabec, který akci založil společně s Jaromírem „Bacilem" Koutným ze sušické půjčovny lodí Otava, když se z Prahy přestěhoval do Čepic a navázal na tradici zimních splouvání Sázavy, jichž se účastnil. Zkušenosti se zimou měl i druhý zakladatel. „Na vodu jezdím celý život a jezdil jsem i v zimě. Stalo se nám třeba, že jsme jeli na Lipno. Přijeli jsme od Volar, takže jsme nic neviděli, a kluci, kteří přijeli od Budějovic povídají, pánové, je to v pr…, celé Lipno je zamrzlé. Tak jsme jen popili a jeli zase zpátky," smál se Koutný.

Od prvního ročníku jezdí zimní Otavu Pavel Vlček ze Sušice. „Tehdy bylo asi osm pod nulou, krásně svítilo sluníčko, led a sníh se třpytily, byl to zážitek, na který nezapomenu. Od té doby ale máme počasí podobné jako dnes, tak snad někdy příště," řekl Deníku.