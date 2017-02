FOTO, VIDEO: V Tedražicích nechybělo ani „boží komando“

Tedražice – Jeptišky s farářem, trestanec, čarodějnice, vyšňořený šlechtic s kordem nebo maximiminka nechyběli v sobotním masopustním průvodu v Tedražicích. Dlouholetou masopustní tradici udržují tamní dobrovolní hasiči.

Zatímco ve většině vesnic na Klatovsku byly průvody maškar obnoveny až po roce 1990, v Tedražicích tradici nepřerušili. „Masopustní průvody pořádáme každým rokem. Jak dlouho se chodí, nevíme, určitě se chodilo už po válce. To chodili naši dědečkové, máme i historické fotografie. Pokud já si pamatuji, nešli jsme pouze jednou nebo dvakrát," řekla Deníku hlavní organizátorka Alena Kodýdková.

Letos vyrazily v Tedražicích po sousedech kvůli doznívající chřipkové epidemii zhruba dvě desítky maškar, chodívá jich ale i dvojnásobek. „Bývá nás až čtyřicet, loni nás šlo pětatřicet. Masky si vybírá každý sám, tradiční historické masky už nemáme. Dříve ale chodívaly, to ještě bývali součástí průvodu i koně se žebřiňákem. Jenže dnes už ve vesnici žádní koně nejsou," konstatovala Kodýdková.

Medvěd, kobyla nebo ženich s nevěstou tedy v Tedražicích chyběli, urodilo se však mezi duchovními. „Letos jsme vymysleli „boží komando", dvě jeptišky a svatý muž. Ale nebyli jsme jediní, „boží komando" bude větší, než jsme původně mysleli," smál se Václav Koutenka, který je pravidelným účastníkem tedražického průvodu. „Je to pro vesnici úžasná tradice a každým rokem je to lepší," dodal.

Obejít Tedražice trvá maškarám téměř celý den. „Lidé už na nás čekají, všude máme připravené pohoštění, koblihy, uzené a tak dále. Místní už jsou na to zvyklí, kdybychom nepřišli, asi by jim to scházelo. Začínáme v devět hodin ráno a přijdeme ve čtyři hodiny odpoledne," uvedla Kodýdková.

Podobně jako i jinde jsou tedražičtí hasiči kulturním tahounem vesnice. „Slavíme den matek, Mezinárodní den žen, teď připravujeme k Velikonocím návštěvu floristky, pořádáme i dětský den, lampiónový průvod, rozsvícení vánočního stromečku. Teď si muži vymysleli, že budeme mít i den mužů. To bude letošní novinka. Naše vesnice žije, za což jsem, když to srovnám s některými jinými vesnicemi, ráda," pochvalovala si Kodýdková.

