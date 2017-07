FOTO, VIDEO: Rysí slavnosti v Alžbětíně se vydařily

Alžbětín – Bohatý program přichystalo město Železná Ruda v rámci tradičních Rysích slavností, které se konaly v Alžbětíně již posedmé.

„Rysí slavnosti jsou pojmenovány podle symbolu našeho města, kterým je rys. Připomněli jsme si výročí železnice, která přivedla na Šumavu turismus, a také výročí 300 let od narození Marie Terezie, která nám tady hranice vytvořila. Lidé toho mohli mnoho zažít, jezdili například historickými automobily či povozy s koňmi. Snažíme se, aby program lákal rodiny s dětmi. Za mě mohu říct, že účast byla pěkná, a věřím, že i do budoucna bude akce lidi táhnout a budou sem jezdit dál,“ řekl starosta Železné Rudy Michal Šnebergr.

Letos bylo vzpomenuto 140 let od zprovoznění celé 97 kilometrů dlouhé tratě Plzeň – Železná Ruda – Alžbětín. „První část tratě Plzeň – Nýrsko byla uvedena do provozu na podzim 1876, o rok později, 20. října 1877 byl zprovozněn technicky nejnáročnější úsek dráhy, 30 kilometrů dlouhá trať z Nýrska přes Šumavu do Železné Rudy. Součástí tohoto úseku je také do března 2007 nejdelší český tunel, Špičácký, s délkou 1747 metrů. Byl vybudován v letech 1874–77 jako jeden z prvních svého druhu v Rakousko-Uhersku,“ uvedla mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Návštěvníci měli jako tradičně možnost se projet historickým parním vlakem nebo na ruční drezíně. Během kulturního programu si poslechli Tři mušketýry, zhlédli energické vystoupení Ingrid a Leandra s latinskoamerickými tanci. Sobotní večer završili hudbou Pelíškové a ohňostroj. Neděle patřila dřevosochařské show, řemeslnému jarmarku i hudbě a tanci.