FOTO, VIDEO: Obnovili dožínky po 47 letech. A parádně si je užili

Pačejovsko – Po bezmála půl století slavili v sobotu na Pačejovsku dožínky. Účast byla hojná, a i když počasí příliš nepřálo, všichni si to užili.

„Dožínky se u nás konají po 47 letech. Letos jsme se tuto tradici rozhodli obnovit z toho důvodu, že slavíme 790. výročí první zmínky o obci Pačejov,“ uvedl starosta Pačejova Jan Vavřička, který se spolu s dalšími účastníky sešel ve na návsi Velešicích, odkud se po přípitku vydal průvod v čele s koňským povozem pěšky do Pačejova, kde stylově oděné ženy předaly starostovi věnec a obdarovaly poté kyticemi i jeho ženu a další hosty.

Škodné nezůstaly (například starosta zasunul jedné z nich do záňadří pětistovku), a tak se pak už všichni mohli bavit.

„Já jsem z kovárny, můj děda byl kovář a já si jako kluk dožínky pamatuji. Je dobře, že se tyto tradice obnovují. Vždycky, když se lidé scházejí, tak je to krásné, protože lidé se mají scházet,“ pochvaloval si jeden z účastníků akce Pavel Jůza z Pačejova.

Dožínky se líbily i dalším, a tak není divu, že pačejovská kronikářka Božena Behenská, která byla hlavní duší akce, zářila spokojeností. „Příprava byla složitá. Nikdo nevěděl, co je na takovou akci potřeba, tak jsme musely se ženskými jet například do Žichovic, aby nám ukázali, jak to dělají oni.

Pomohly nám i snímky z dožínek ve Velešicích, které se dochovaly,“ uvedla Behenská a dodala:

„Jsem moc ráda, že přišlo tolik lidí a že se daří obnovovat vesnické tradice. Vždyť naši předci se i při těžké práci také dokázali sejít a poveselit.“