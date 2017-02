FOTO: Velkoborští prošli během masopustu vyšetřením

Velký Bor – Masopustním veselím žil už od sobotního rána Velký Bor.

V průvodu nechyběli tradiční postavy ženicha a nevěsty, dále medvěd a kobyla. K vidění ale bylo mnoho dalších masek. Například celé lékařské konzilium, královna, smrtky, fotograf, víly, prase i s řezníkem, lev, ježek, krtek a přidalo se také kuře, u kterého se všichni obávali, zda nemá ptačí chřipku.

Ve Velkém Boru se masopust konal počtvrté. „Tenkrát někoho napadlo v hospodě, že bychom to mohli zkusit, zda se to ve vsi ujme. Myslím, že se to podařilo a dobře se to rozjelo. Chodíme po stejných místech, lidé už na nás čekají, je to příjemné," řekla za organizátory Lucie Oudová.

Nejde ale jen o samotný průvod. „Vždy si připravíme nějakou scénku, kterou předvedeme. Letos jsme ji zaměřili na doktora Chocholouška a duševní poruchy. Takže jsme stanovovali diagnózy a doporučovali léčbu," uvedla Oudová.

První pacientkou byla paní starostová, jelikož před jejím domem předal průvodu starosta Václav Zábranský klíč od vesnice. Patřil mu i první tanec s nevěstou. „Jsem velice rád, že se po cca 40 letech obnovil masopust. Je to díky mladé generaci, která na to má chuť a šla do toho. Jsme rádi, že to tady takhle funguje," pochválil Zábranský.

Čtěte také: Klatovské mažoretky pojedou na mistrovství Evropy