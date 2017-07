FOTO: V Nýrsku unikla nebezpečná látka, lékaři ošetřili čtyři lidi

Nýrsko – Nebezpečná chemická látka zvaná Desmodur trial, která se používá při výrobě plastů, unikla v pondělí ráno v nýrské firmě Greiner aerospace.

Čtyři zaměstnanci skončili v nemocnici, nikdo naštěstí není ohrožen na životě. Žádné nebezpečí nehrozilo ani obyvatelům městečka.

„Nebezpečná látka unikla z poškozené trubky technologického rozvodu ve výrobní hale. Šlo o zhruba 200 litrů nebezpečné látky, jejíž nebezpečí spočívá v toxicitě pro lidský organismus i pro životní prostředí. Co se týče lidského organismu, poškozuje při inhalaci dýchací cesty, při styku s pokožkou vyvolává silné alergické reakce. Naštěstí k úniku došlo přímo ve výrobní hale. Nebyly ohroženy spodní vody ani kanalizace, ani se látka neodpařila do ovzduší,“ řekl Deníku na místě klatovský okresní ředitel hasičů Aleš Bucifal. Dodal, že na místě zasahovaly zhruba čtyři desítky hasičů. Šlo o profesionály z Klatov, nýrské dobrovolné hasiče, současně jako posila do Nýrska vyjeli hasiči z Plzně Košutky jako opěrný bod kraje pro chemické havárie a chemická laboratoř z Třemošné.

„Hasiči zasahovali v přetlakových protichemických oblecích. Pomocí sorbentu uniklou látku stabilizovali a uložili do připravených nádob. Na místo se dostavila specializovaná firma, která nádoby odvezla, a zajistí jejich ekologickou likvidaci,“ uvedla krajská mluvčí hasičů Pavla Jakoubková.

Zaměstnanci byli evakuováni ještě před příjezdem hasičů, několik z nich však potřebovalo lékařskou péči. „Dva muži, ročník 1994 a 1995, kteří byli intoxikováni chemickou látkou, byli převezeni na interní oddělení Klatovské nemocnice. Nebyli ohroženi na životě,“ řekl krajský mluvčí zdravotnické záchranné služby Martin Brejcha. Bucifal k tomu doplnil, že později byli do nemocnice převezeni ještě další dva zaměstnanci, ale spíše z preventivních důvodů.

Klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová potvrdila, že případem se zabývá i policie. „Právní kvalifikace zatím nebyla stanovena,“ uvedla Ladmanová, která upozornila, že šlo o závadu na zařízení.