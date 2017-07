FOTO, VIDEO: Strongman Vytiska Sušičany nezklamal, doma vyhrál

Sušice – Náměstí obklopené lidmi čekalo na dvanáct strongmanů, kteří se zúčastnili sobotního závodu v Sušici. Diváci měli rovněž možnost porovnat, jaké svalovce máme v Čechách a jací jsou v zahraničí.

Šlo o první sušický závod, kam přijeli čtyři závodníci ze zahraničí a profesionální špička z Čech. „Chtěl jsem, aby i lidé tady u nás měli možnost vidět, jací jsou závodníci ve světě, což se, myslím, podařilo,“ řekl Deníku organizátor závodu Jiří Vytiska, který byl sám jedním ze soutěžících.

Na závod do Sušice přijel kromě jiných i jeden z nejlepších litevských strongmanů Vidas Blekaitis. Na všechny čekalo pět disciplín – zdvih obří železné klády, mrtvý tah s autem, tahání kamiónu, přetlačení těžkého kovového sloupu a přetáčení pneumatiky. Diváci podporovali všechny závodníky, ale nejvíce domácího Vytisku. A ten je nezklamal, vybojoval první místo. „Jelikož jsem si skoro vše dělal sám, tak jsem byl docela unavený. Bylo důležité přepnout se z organizátora na závodníka a dal jsem do toho vše. Měl jsem vítr z Litevců, ale po kládě jsem se uklidnil a nakonec to dopadlo tak, že jsem maximálně spokojený,“ zhodnotil Vytiska.

A radost neměl jen z vítězství, ale také z toho, že se na závod přišlo podívat hodně lidí. Dokonce jej hodní jako zatím nejlepší závod strongmanů, který se v Sušici konal. Stejně to viděli i diváci. „Bylo se skutečně na co dívat. Je vidět, že Jirka už má ve světě nějaké jméno, že sem za ním do Sušice přijedou takoví machři. Bylo to fakt super a Jirkovi i dál fandím, ať se mu daří,“ řekl jeden z diváků Radek Kuchař, který se na strongmany přijel podívat z Klatov.

Druhé místo za Jiřím Vytiskou získal Lukáš Svoboda a třetí byl již zmiňovaný Litevec Blekaitis.

Na závěr skončili Vytiska i Blekaitis v kašně a po chvíli tam byl hozen i moderátor akce.