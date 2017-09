FOTO: Strom prolétl na Šumavě hotelem, jen těsně minul číšníka

Modrava – Obrovské štěstí měl číšník, kterého v noci ze čtvrtka na pátek jen těsně minul strom, jenž prolétl hotelem Modrava ve stejnojmenné obci.

Vítr lámal podle velitele sušických hasičů Petra Ježka stromy po celé Šumavě. Jeden se se zlomil i na Modravě a vichřice ho odnesla až na hotel. „Strom prolétl podkrovní místností, která slouží jako pokoj pro personál, a zastavil se až ve spodní místnosti, kde rozdrtil hlavní vodovodní přípojku do hotelu. Při svém průletu místností pro personál těsně minul postel se spícím číšníkem. Ten mladík měl obrovské štěstí, že si předtím kvůli práci na počítači posunul postel, která normálně stojí u zdi. Strom by ho rozdrtil,“ uvedl starosta Modravy Antonín Schubert. „Byla to rána jako z děla. Kolega má obrovské štěstí, že žije. Doteď se z toho vzpamatovává. Štěstí jsme měli i my ostatní, že se nikomu nic nestalo,“ uvedla pracovnice hotelu. „Chci poděkovat dobrovolným hasičům z Modravy za rychlost příjezdu, pomoc a jejich profesionální práci,“ dodala zástupkyně ředitelky hotelu Lucie Pavlíková.

„Největším paradoxem na celé situaci je fakt, že majitelé hotelu Modrava žádali Správu Národního parku Šumava o povolení odstranění nebezpečných stromů. Žádosti byly vždy zamítnuty,“ posteskl si Schubert. „To, co se stalo, nás mrzí. Případné žádosti prověříme a situaci budeme s novým majitelem hotelu urychleně řešit,“ uvedl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.