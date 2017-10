FOTO: S dětmi v šátcích se připojili k týdnu nošení

Klatovy – Maminky v Klatovech se připojily k Mezinárodnímu týdnu nošení dětí, který se koná od 5. do 11. října po celé světě.

Maminky se sešly ve čtvrtek odpoledne u kulturního domu v Klatovech a poté vyšly na procházku městem. „Nošení děti má dlouholetou tradici, mnohem starší než kočárky, které se začaly používat až v 19. století v rozvinutých zemích. Děti se nosí v šátcích a ergonomických nosítkách od novorozenecké věku až do zhruba tří let,“ uvedla jedna z maminek Sabina Kompertová, která rovněž přiblížila, proč se rozhodly nosit děti v šátcích a jaké to má výhody. „My nosíme proto, že je nám blízké kontaktní rodičovství a navíc je to hodně praktická věc například při vaření, nákupech, uspávání dítěte a výborný pomocník při bolístkách.“

Během setkání si nošení osvojily i holčičky, které si k sobě připoutaly své panenky.

Maminky, které ergonošení zajímá, se mohou přidat do facebookové skupiny Nosíme děti, kde najdou hodně důležitých informaci a rad. „Máme i regionální skupinku Nosíme děti Klatovy a okolí , kde se maminky dozví informace ohledně srazu,“ dodala Kompertová.