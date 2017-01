FOTO: Pochodovali proti úložišti

Chanovice – Ani dvacetistupňový mráz neodradil dvě stě padesát účastníků sobotního 14. ročníku pochodu „K uctění a zachování přírody a života v Pošumaví".

Pochod pořádá vždy druhou lednovou neděli obec Chanovice. Cílem je upozornit na možnou stavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě Březový potok, která zasahuje do katastrů Chanovic, Pačejova, Maňovic, Olšan, Kvášňovic a Velkého Boru.

I když na devítikilometrovou trasu vyrazilo jen něco přes polovinu loňské rekordní účasti čtyř set lidí, byli organizátoři spokojeni. „Účast ovlivnil silný mráz, lidé dorazili i přes to, že ráno měli na teploměrech osmnáct až dvacet stupňů pod nulou," pochvaloval si chanovický starosta Petr Klásek.

Vůbec poprvé si chanovický pochod vyzkoušel Ivo Smitka z nedalekých Svéradic. „Ráno jsme se sice při pohledu na teploměr rozmýšleli, ale nakonec jsme vyrazili a nelitujeme. Líbilo se nám to moc," řekl Deníku. „Pokud jde o úložiště, nejsem ten, který by řekl jasně ano, nebo ne. Ale spíše si myslím, že je třeba chránit přírodu, než aby se tady stavěly takové věci. Příroda je tady opravdu nádherná a zkazit si ji nějakou megastavbou by byla hrozná škoda," dodal Smitka.

Chanovického pochodu se tradičně zúčastnili i zástupci ostatních obcí z lokality Březový potok. „Na rozdíl od některých jiných lokalit máme výhodu, že jsme v postoji proti úložišti jednotní. Všech šest obcí držíme od začátku celých čtrnáct let spolu," uvedl předseda sdružení Jaderný odpad, děkujeme, nechceme! František Kába z Pačejova.

V boji proti úložišti podporují Pačejovsko i Horažďovičtí. „Je dobře, že se takové akce dělají, že se lidem připomíná, o co vlastně jde. Není to principiálně boj proti úložišti, i když v mém případě ano, ale jde hlavně o komunikaci státu a vlády s veřejností. Zásadní problém je v tom, jak Správa úložišť radioaktivních odpadů podává informace a bohužel i dezinformace," konstatoval starosta Horažďovic Michael Forman.