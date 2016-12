FOTO: Návaly v supermarketech se nekonaly

Klatovsko – Očekávané návaly v supermarketech na Štědrý den dopoledne před dvouapůldenním uzavřením na Klatovsku nebyly. Podle nakupujících to bylo horší ve čtvrtek a v pátek.

Například u klatovské prodejny Penny bylo parkoviště na Štědrý den zhruba v půl desáté poloprázdné. „Tady naštěstí moc lidí není, ale šli jsme kolem Kauflandu a tam bylo parkoviště narvané," konstatoval Josef Bořánek z Klatov, který mířil právě do Penny.

U klatovských prodejen Kaufland, Tesco a Albert byla před desátou hodinou skutečně parkoviště o poznání plnější, přesto místo na zaparkování bylo a u pokladen stály fronty maximálně do pěti lidí. „Je pravda, že jsem měla trochu strach, že tak těsně před svátky tu bude lidí hodně. Ale tak plné parkoviště bývá v sobotu dopoledne i jindy a uvnitř nakonec ani takový nával nebyl," divila se Jarmila Šlechtová z Klatov, která nakupovala v tamním Tescu.

„Dokupovala jsem už jen nějaké drobnosti, hlavní nákup jsme udělali už v pátek a to tady bylo lidí více. Nejhorší to ale bylo ve čtvrtek, to jsem tu zastavila cestou z práce a nakonec jsem ani dovnitř nešla. Lidé se asi báli, že na Štědrý den bude plno, tak si nakoupili už ty dva tři dny předem," konstatovala Šlechtová.

V Sušici v Tescu byla krátce před jedenáctou hodinou situace podobná jako v klatovském.. U prodejen Lidl a Penny byla parkoviště poloprázdná, stejně jako u horažďovického Penny zhruba v půl dvanácté. „Zase tolik lidí tam nebylo. U pokladny byla sice fronta delší, ale pak otevřeli i druhou pokladnu a docela to šlo," řekl Deníku jeden z nakupujících v horažďovickém Penny, Jan Duda z Horažďovické Lhoty.

Že musí být obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních od letošního podzimu zavřené, mu nevadilo. „To je mi úplně jedno. Tak si nakoupím předem," konstatoval. Stejně to viděl i Klatovan Bořánek. „Zavřené obchody mi nevadí vůbec. Vždyť prodavačky si přece také mohou užít Vánoce," řekl Deníku.