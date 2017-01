FOTO: Na Silvestra šli na Sedlo

Podmokly – Na již tradiční silvestrovský pochod se sešli lidé do Podmokel. Už se sice druhým rokem neschází u ohně na návsi, ale před obecním úřadem, tradici s lahodným nápojem na posilněnou ale dodržují.

„Šlo již o 32. ročník pochodu Za Kelty na Sedlo. Už se nám to začíná trochu hůře připravovat, protože už na to nejsou lidé, je to vždy na poslední chvíli. Letos to bylo opravdu hektické, takže nemáme připravené žádné dárečky, jedeme ve skromnějším stylu. O to ale máme lepší nápoj. Nabízíme grog a svařené víno s ovocem a rozinkami naloženými v rumu," řekl za pořadatele starosta obce Petr Pavlíček.

Dle jeho slov byla účast překvapující. Lidé chodili už o půl hodiny dříve, než byl psaný začátek. „Skalní účastníci jsou tady zase a nažhavení na trasu. Neodradil je ani mráz," dodal Pavlíček.

Někteří se vydávají na Sedlo pravidelně, jiní poprvé. „Byli jsme většinou v práci, tak jsme se sem nedostali. Ale když je teď Silvestr v sobotu, tak jsme si řekli, že si zpříjemníme den pochodem. Snad po cestě neumrzneme," uvedl Pavel Babka ze Sušice.