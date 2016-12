FOTO: Klatovským postiženým pomohly tenisové šampionky

Klatovy – Tenisový fedcupový dres s podpisy Petry Kvitové, Karolíny Plíškové, Barbory Strýcové, Lucie Hradecké a Petra Pály byl jedním z hlavních lákadel dražby na sobotním šestém Klatovském klášterním bazaru před bývalým dominikánským klášterem v Klatovech.

Šlo o tradiční dobročinnou akci. Všech jedenáct dražených předmětů, mezi nimiž nechyběla například ani devítikilová uzená kýta nebo zahradní nábytek, darovali sponzoři.

Dres tenisových šampionek nakonec vydělal více než dva tisíce korun, zdaleka to ale nebylo nejvíce. „Jako obvykle se za vyšší cenu vydražilo dílo keramika Gustava Fifky, který nám vždy pro dražbu některé své dílo věnuje. Ale vyvolávací ceny se navýšily u všech dražených předmětů," uvedl dražitel, kterým byl klatovský místostarosta Martin Kříž.

Výtěžek klášterního bazaru není ovšem pouze z dražby, návštěvníci si mohli v několika stáncích koupit všechny možné vánoční i nevánoční drobnosti i různé pochutiny a nápoje. „Manželka si koupila svícen a ještě nějaké drobnosti, synovi jsme upekli jablko nad ohněm a já jsem také spokojen. Až taková zima sice není, ale svařák jsem si dát musel," smál se jeden z návštěvníků, Jaroslav Kolář z Klatov.

DOBROVOLNÍCI

Podstatou Klatovského klášterního bazaru jsou od začátku dobrovolníci. „Samozřejmě bez dárců a dobrovolníků, kteří si každý rok vezmou na starost organizaci, by taková akce udělat nešla, za to jim patří velké poděkování. Chodí už jakési „stálice", které se bazaru věnují každoročně, ale přibývají i noví dobrovolníci. A to je dobře. Organizace se pravidelně účastní Rotary club Klatovy, jehož členové prodávají na bazaru svařák, pečené kaštany a podobně, jádro organizátorského týmu tvoří členky Klatovského okrašlovacího spolku, pravidelně se podílí klatovský dům dětí a mládeže. A nechybí ani pracovníci městského úřadu a celá řada dalších dobrovolníků," vyjmenoval Kříž.

VÁNOČNÍ CUKROVÍ

Už počtvrté byla součástí bazaru i soutěž v pečení vánočního cukroví. „Každý rok se specializujeme na jeden druh. Začínali jsme klasickými vanilkovými rohlíčky, pak jsme měli linecké, loni jsme měli nepečené cukroví a letos ořechové. Soutěžící musí kromě vzorků cukroví přinést i recepty a počítáme s tím, že třeba za deset let, až jich budeme mít více pohromadě, bychom ty recepty vydali," nastínila plány Pavla Mikulášová z Klatovského okrašlovacího spolku.

Výtěžek bazaru, který budou organizátoři znát během tohoto týdne, půjde letos na vybavení dílny pro mužské klienty klatovského stacionáře Diakonie CČE. „Chybí jim věci jako vrtačka, ponk a podobně, na to nemá diakonie peníze. V minulých letech se vždy částky pohybovaly kolem osmdesáti až sto tisíc korun. Výjimkou byl ročník, kdy šel výtěžek na rekonstrukci arciděkanského kostela v Klatovech. Tehdy jsme se domluvili, že to, co se vybere, město zdvojnásobí. Takže mnozí farníci přišli a dražili a podařilo se tehdy vybrat přes tři sta tisíc korun," zavzpomínal Kříž.