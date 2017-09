FOTO, VIDEO: Kašperské Hory se opět vrátily do historie

Kašperské Hory – Po dva dny bylo náměstí v Kašperských Horách plné lidí. Konala se tam totiž akce nazvaná Šumavské Kašperské Hory v dobách Karla IV., která nabídla pestrý program pro všechny generace.

„Jde již o tradiční historické slavnosti z období vlády Karla IV. tak, jak jsme je zahájili již loňský rok. Letos je vše více zaměřené na řemesla, lesnictví a šumavské tradice. Součástí jsou různá historická vystoupení, pohádky pro děti, ohňová show, rytířský turnaj a mnoho dalšího,“ řekl starosta Kašperských Hor Petr Málek.

Do sobotního rána probudili Kašperskohorské bubeníci, kteří obešli náměstí. Krátce po nich přijel do města Hynek Berka z Dubé s Johannem Chlignerem s doprovodem. Tím začal sobotní program, který trval do nočních hodin. Kromě programu se lidé prošli trhem, který nabízel nejen pochutiny, ale také různé domácí výrobky. Kromě toho se návštěvníci seznámili s řemesly, která už nejsou často k vidění a rovněž si je mohli sami vyzkoušet. Šlo o tkalcovství, ražbu mincí, výrobu keramiky, šití kožených věcí a další řemesla. „Je zajímavé vidět, jak se co dělalo dříve. Bylo to hodně náročné. Určitě jsou takové věci poučné pro děti, které už si tohle neumí ani představit. Je to moc pěkná akce a program je hodně nabitý, takže se zde dá strávit celý den,“ řekl jeden v návštěvníků Marcela Hodan z Plzně, který si vyzkoušel ražbu mincí.

Tímto ještě akce v Kašperských Horách nekončí. „Letos se mohou ještě lidé těšit na první ročník filmového festivalu na téma Šumava, který se uskuteční poslední víkend v říjnu. Půjde o třídenní akci v místním kině,“ pozval Málek.