FOTO: Horažďovičtí školáci byli v CO2 lize nejlepší

Horažďovice – Vítězstvím v celorepublikové soutěži CO2 liga se může chlubit desetičlenný tým horažďovické základní školy v Blatenské ulici. V celoroční soutěži pro žáky základních i středních škol od 13 do 18 let, kterou pořádá ekologický institut Veronica, řešili žáci úkoly související se změnou klimatu.

O prvenství bojovalo zhruba šedesát týmů. „Žáci se museli popasovat s problémy, které zasahují do našich běžných životů. K jednotlivým okruhům žáci vypracovávali rešerše, natáčeli zábavná videa a navrhovali řešení hlavních environmentálních problémů současnosti,“ popsal náplň soutěže učitel Petr Curko, který tým ZŠ Blatenská vedl. „Dělali jsme s panem učitelem nástěnky na daná témata, globální změna klimatu, voda, jídlo, doprava a energie,“ doplnil jeden z členů týmu, Jan Kubaň z 8. B.

„Jako začínající učitel jsem hledal pro děti soutěže a tato byla mezi prvními, přišla mi zajímavá. Chtěli jsme si vyzkoušet, jestli máme na to, v celorepublikové konkurenci něčeho dosáhnout,“ vysvětlil Curko, kterému se přihlásilo deset dětí od sedmé do deváté třídy.

"Chtěla jsem poznat něco navíc ohledně přírody, ohledně toho, jak je na tom naše planeta,“ vysvětlila Nikola Bůžková z 9. A. „Baví mě soutěže, do všeho jdu po hlavě, takže když za mnou pan učitel přišel, jestli bych se nechtěla přihlásit do celoroční soutěže, tak jsem řekla, že určitě ano. Získám nové zkušenosti, dozvím se, jak to vypadá s naší planetou,“ řekla Deníku Nikola Kryzanová ze 7. B.

Účast v soutěži byla podle dalších členů horažďovického týmu přínosem. „Dozvěděl jsem se o problémech naší planety a že s nimi musíme něco dělat. Myslet více ekologicky, třeba šetřit pitnou vodou nebo omezovat jízdy autem,“ shrnul Daniel Špeta ze 7. A. „Když není nutné jet autem, měli bychom chodit pěšky nebo jezdit na kole. A vůbec celkově se lépe starat o naši planetu,“ doplnila Alena Matějčková z 8. A. „Dozvěděla jsem se hodně o problémech našeho světa. Bylo v tom hodně získávání informací mimo školu, poznávání přírody,“ pochvalovala si Ilona Bauerová z 9. A.

Všichni jmenovaní i jejich zbývající kolegové Jan Pokorný z 8. A, Adéla Šimková a Eliška Mídová z 8. B a Ester Kožnarová z 9. A potěšili svým výkonem i ředitelku školy Jaroslavu Šimkovou. „Tak velký úspěch, první místo ve celorepublikové soutěži, už naše děti dlouho nezažily. Musím pochválit děti a samozřejmě i pana učitele, který přesto, že učí teprve prvním rokem, myslím, že má „našlápnuto“ stát se učitelem s velkým U,“ řekla Deníku Šimková.