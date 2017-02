FOTO: Finalisté soutěže se představí v kině Šumava

Klatovy – Třináct finalistů soutěže Fotomodel/ka 2017 se ve velkém finále představí veřejnosti v sobotu 4. března od 13 hodin v kině Šumava v Klatovech.

Podle Miloslavy Kopecké z pořádající klatovské agentury JM Models nejde o „klasickou" soutěž krásy. „Jde o 3. ročník soutěže, ve které nejsou důležité výška ani tělesné proporce, důraz je kladen hlavně na originalitu a nápaditost. Hodnocen bude i mluvený projev. Všichni soutěžící se utkají ve čtyřech soutěžních disciplínách, a to módní přehlídka, rozhovor s moderátorkou, promítání reklamních fotografií, které ztvárnili během soustředění, a vlastní reklama na téma, které si vylosovali," vysvětlila Kopecká. Na přípravu na finálový galavečer mají soutěžící přesně jeden měsíc, v sobotu si v rámci celodenního soustředění vylosovali i témata pro finále. „V kategorii 7 až 13 let je osm finalistů, v kategorii od 14 do 26 let se jich utká pět. Kromě titulů Fotomodel/ka 2017, které určí odborná porota, si svého vítěze nebo vítězku zvolí i diváci v sále. Dále budou uděleny cena Fotomodel/ka Internet 2017 a cena za umělecký dojem," upřesnila Kopecká.