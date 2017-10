FOTO: Díval se divokým šumavským vlkům do očí. Jako první

Modrava – Když si v sobotu vzal šestnáctiletý fotograf Jiří Kučera ze šumavské Modravy do ruky fotoaparát a jako tradičně se vydal do přírody, netušil, že ho čeká unikátní setkání.

V oblasti Vchynice-Tetov se mu totiž podařilo spatřit smečku vlků. Původně si myslel, že jde o dravce, kteří uprchli ze zvířecího výběhu Národního parku Bavorský les poblíž Ludwigsthalu, ale pak se ukázalo, že jde o divoké vlky. Je prvním, komu se je podařilo vyfotografovat.

„Asi patnáct, dvacet kroků ode mne se mihla šedá šmouha. Říkal jsem si, co to může být, a pak jsem viděl, že to je vlk. Pak se objevili další. Pobíhali, z některého byla ve vysoké trávě vidět jen hlava, z jiného oháňka. Když pak odbíhali, viděl jsem průsekem, že jsou čtyři,“ řekl Deníku Kučera a dodal: „Byl to zvláštní pocit. Na jednu stranu to byl velký zážitek, na druhou stranu jsem měl trochu strach.“

Jan Dvořák ze šumavského národního parku Deníku potvrdil, že se mladíkovi podařil unikání kousek. „Nejde o uprchlé vlky, ale skutečně o divokou smečku, kterou na Šumavě registrujeme od počátku letošního roku. Je vůbec prvním člověkem, jemuž se je podařilo vyfotografovat. K tomu mu můžeme jen gratulovat,“ uvedl Dvořák. „Je dobře, že je na Šumavě vlčí smečka. Horší zpráva to ale bude pro farmáře. Tady jednoznačně dojde velmi brzy k nějakému konfliktu,“ konstatoval starosta Modravy Antonín Schubert.

Co se týká šestice vlků uprchlých z bavorského zařízení, jsou naživu již jen tři. Jedno zvíře srazil vlak, dvě už byla zastřelena. Zbylí tři stále unikají, jeden je zřejmě v Česku. Bavorsko za informace vedoucí k dopadení neznámého pachatele či pachatelů, kteří otevřeli výběh s vlky, vypsalo odměnu 10 tisíc eur.