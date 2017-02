FOTO: Děti zazpívaly pro varhany

Klatovy – Zhruba polovina ze sto dvaceti tisíc korun potřebných pro zahájení první etapy opravy varhan v kostele Církve československé husitské, ve sboru Dr. Karla Farského v Dukelské ulici v Klatovech naproti okresnímu soudu je zatím na transparentním účtu veřejné sbírky „Husitské varhany".

Na opravu varhan jsou určeny i výtěžky z benefičních koncertů, z nichž druhý byl na programu v úterý a vystoupily na něm dětské sbory Notičky a Sedmikrásky ze ZUŠ Josefa Kličky Klatovy.

„Plánujeme i další benefiční koncerty a další akce. V březnu budeme mít vernisáž výtvarných prací dětí z klatovské ZUŠky, v dubnu plánujeme přednášku teologa Pavla Hoška na téma židovských Velikonoc, v květnu by tady měly společně vystoupit soubory Šumavan a Prácheň a na začátku července skupina Elias," nastínil další program klatovský farář husitské církve Tomáš Procházka.

Varhany v klatovském sboru Karla Farského byly vyrobeny v padesátých letech minulého století kutnohorskou firmou organa pro sbor Karla Farského ve Strakonicích. „Ale ten byl v padesátých letech určen k demolici, takže se varhany převezly do Klatov, kde jsou od roku 1963. Od osmdesátých let jsou však nefunkční a peníze na opravu nebyly," uvedl Procházka s tím, že celková cena kompletní opravy nástroje bude zhruba čtyři sta tisíc korun. „Bude nutné vyměnit některé píšťaly, měchy pod píšťalami, nástroj vyčistit a konzervovat proti škůdcům, opravit registry. Některé části bude nutné odvézt do dílny, takže se celý nástroj bude muset rozebrat," upřesnil Procházka.

Na opravu varhan je možné přispět na na transparentní účet sbírky „Husitské varhany" číslo 115-2688330217/0100.