FOTO: Děti se nově vyřádí na atrakci v Cirkusu

Klatovy - Místo bývalé diskotéky v lázních v Klatovech je nyní vyžití pro ratolesti od tří let až po dospělé.

Maminky v Klatovech si mnohdy povzdechly, že pro menší děti není ve městě žádné vyžití, že s nimi nemají kam jít, aby se vyřádily. Teď už ale jednu možnost mají, minulý týden bylo otevřeno indoorové centrum pro děti Cirkus.

„Přes léto jsme venku na hřištích, na koupališti, to je ve městě poměrně dost možností, ale v zimě a na podzim je to tady bída. Někdy zajdeme do bazénu, někdy na bruslení, ale jinak není kam jít," povzdechla si Martina Černá, která má šestiletého syna.

Nyní je však nadšená z nového centra, které bylo vybudováno místo bývalé diskotéky v lázních (vedle krytého bazénu). Důvodem, proč se pro něj Vít Smolík rozhodl, byl právě pocit, že něco takového pro děti v Klatovech chybí. „Lidé u nás najdou velký bazén s míčky, skluzavky a velkou atrakci, kde se mohou děti vyblbnout. Kolem máme stolky pro rodiče, takže mohou své děti pozorovat a odpočívat. Případně se mohou sklouznout i oni nebo si atrakci projít. Věk je doporučený od tří let, ale některé děti to zvládnou i ve dvou letech, jinak je věk neomezený, v podstatě dokud je to bude bavit. Kapacitu máme okolo 40 dětí. Mohou využít i nafukovací hrad," informoval Smolík.

Otevírací doba je odpolední s tím, že v pondělí je zavřeno kvůli úklidu a přípravám. Celodenní vstupné vyjde pro dítě od 2 do 15 let na 90 Kč v týdnu a o víkendu na 100 Kč, dospělé na 30 a 40 Kč.