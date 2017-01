FOTO: Bezděkovští hasiči mají auto jako nové

Bezděkov - Přestavba hasičské Tatry 815 přišla na více než 4,5 milionu korun.

V podstatě novou hasičskou tatru dostali od obce bezděkovští dobrovolní hasiči. Kompletní oprava a vylepšení desítky let staré bezděkovské hasičské Tatry 815 stály zhruba 4,66 milionu korun.

„Jde o auto z 80. let minulého století, které už nesplňovalo technické požadavky. Když byl loni vypsán dotační titul Fondu zábrany škod na repase těchto hasičských vozidel, podali jsme žádost a uspěli," vysvětlil starosta Bezděkova Josef Červený. Dotace z Fondu zábrany škod pokryla 1,5 milionu korun. „Navíc jsme získali dotaci od Plzeňského kraje ve výši půl milionu korun. Ale protože dodavatel nesplnil termín, který byl 30. listopadu, dotaci jsme museli vrátit a tuto částku plus penále 150 tisíc korun budeme vyžadovat po dodavateli," doplnil Červený.

Původní Tatra 815 CAS 32 bezděkovských hasičů prošla kompletní „generálkou" a dostalo zcela novou nástavbu. „Auto je v podstatě nové, protože prošlo kompletní repasí podvozku i motoru. Novinkou je velká kabina, což je ojedinělé v celé republice. Takových aut není ještě ani deset, v okrese Klatovy je to naše zřejmě jediné. Do původní kabiny se vešli čtyři lidé, ale za velmi špatných podmínek, nyní šest. Šest lidí se vejde i do kabiny Tatry Terrno, ale je tam méně místa na oblečení i na uložení materiálu. Naše auto má oproti tomu méně místa v nástavbě, která je čtyřroletová, oproti běžným šestiroletovým. Zmenšil se í objem cisterny z osmi metrů krychlových na šest, ale nové vysokotlaké čerpadlo umožní úsporu vody při hašení," popsal změny velitel jednotky SDH Bezděkov Petr Papoušek. Tatra začne podle něj sloužit „naostro" co nejdříve. „Teď bude následovat zaškolení řidičů a strojníků, doplnění výbavy a předpokládám, že během měsíce bude auto ve výjezdu," uvedl Papoušek.