FOTO: Ani déšť lidi od boje neodradil. Velký Bor zažil Den proti úložišti

Velký Bor – Desítky lidí se ve Velkém Boru připojily k celorepublikové akci Den proti úložišti, kterou pořádaly obce z lokality Březový potok společně s Horažďovicemi a sdružením Jaderný odpad, děkujeme, nechceme.

Lokalita Březový potok zasahuje do katastru obcí Pačejova, Maňovic, Chanovic, Velkého Boru, Olšan a Kvášňovic. Zástupci všech těchto obcí se akce zúčastnili. „Šlo již o třetí ročník. Chceme tím upozornit na direktivní postoj státu k výstavbě hlubinného úložiště jaderného odpadu. Součástí akce byla protestní jízda na kole a štafetový běh po obvodu celé lokality, což je zhruba 25 kilometrů. V Jetenovicích byla zasazena lípa, protože tam by měl teoreticky vyrůst povrchový areál úložiště. Poté v kulturním domě přednesli starostové všech dotčených obcí své projevy,“ uvedl starosta Velkého Boru Václav Zábranský.

Po všech oficialitách vystoupil sbor Velkobor, děti ze ZŠ Pačejov a Sdružení pošumavských muzikantů.

I přes deštivé a chladné počasí se na trasu vydali cyklisté i běžci, kteří chtěli boj proti úložišti podpořit. „Nelíbí se nám, že nám tady chtějí udělat úložiště. Je to neměnné a nikdo neví, co to může způsobit,“ řekl Václav Kubaň z Dobrotic, který jel na kole.

„Zkazili by nám tady přírodu. Já jsem sice starý, ale chtěl bych, aby tady naše děti měly zdravou přírodu,“ doplnil Václav Kubaň starší.