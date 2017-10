Extreme challenge míří už podvanácté do Sušice

Sušice – Už 12. ročník unikátního štafetového závodu Extreme challenge se koná o víkendu v Sušici.

V okolí Otavy a nedalekého vrcholu Svatobor se začne závodit v sobotu 14. října, první disciplína odstartuje ve 14 hodin. Registrace bude možná i v den závodu do 12.30 hodin v hotelu na Fufernách.

Závodníci se postupně poperou se čtyřmi disciplínami – kajak, běh, paraglide a horské kolo. Soutěží se v týmové kategorii, kde jde do každé disciplíny jeden člen týmu. Pro odvážlivce, kteří extrémní závod chtějí zvládnout sami, je připravená kategorie jednotlivců na EX. K tradičním kategoriím v letošním ročníku přibude kategorie HOBBY. Je určená pro nadšené sportovce, kteří se chtějí účastnit závodu, ale nejsou držiteli pilotního průkazu na paraglide. Ze Svatoboru tedy nepoletí, ale poběží. Platí to pro kategorie HOBBY jednotlivců i týmů.

Závod začne hromadným startem kajaků na Fufernách. Kajakáři hned na začátku musí brodit Otavou, čeká je i divácky atraktivní skok z rampy. Po svém úseku předají štafetu běžcům, ti se porvou s náročnou tratí, kde zdolají přes 300 m převýšení a dostanou se na Svatobor. Na dominantě nad Sušicí půjdou do akce paraglidisté. Ti sletí, případně seběhnou zpátky do Sušice. Finiš patří cyklistům. Ti zdolají necelých 20 kilometrů náročného terénu v okolí Svatoboru a zamíří do cíle.