Do oprav silnic na Klatovsku půjdou miliony

Klatovsko – Na řidiče na Klatovsku budou i v letošním roce čekat značná omezení kvůli rekonstrukcím komunikací.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Větší akce má naplánováno Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR i Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚSPK).

„V okrese Klatovy chystáme několik staveb a oprav. V době od dubna do října plánujeme výstavbu okružní křižovatky v Železné Rudě. Od června do září provedeme opravu povrchu komunikace z Železné Rudy do Alžbětína, od června do října z Dehtína do Štěpánovic a od července do září u Gerlovy Huti," uvedl vedoucí provozního úseku Správy Plzeň ŘSD ČR Michal Syřínek.

Během prázdninových měsíců zkomplikuje dopravu rekonstrukce úseku mezi okružními křižovatkami v Domažlické ulici v Klatovech (u obchodů Tesco a Lidl), kde je plánována oprava povrchu a konstrukce vozovky. V době od dubna do října bude opraven most v Zavlekově.

Z roku 2016 pokračují práce na průtazích Malým Borem a Zavlekovem, které by měly být dokončeny letos v listopadu.

SÚSPK má v letošní roce schváleny čtyři opravy silnic v okrese Klatovy, které budou financovány z prostředků Plzeňského kraje. „Mezi opravy, kde bude nebo už je externí zhotovitel vysoutěžen, patří pokračování rekonstrukce Volšovské ulice v Sušici, budování okružní křižovatky v Železné Rudě, na čemž se budeme podílet s ŘSD, a oprava komunikace mezi Skelnou a Prášily, kde počítáme s náklady 24 milionů korun," sdělil mluvčí SÚSPK Petr Otásek. Mezi akce patří také oprava silnice mezi Modravou a Filipovou Hutí s náklady cca 42 milionů korun.

Další opravy komunikací udělá SÚS vlastními silami a budou financované z jejích provozních prostředků. Zde počítá s opravou silnic Švihov – Malechov – Dolany, Špičák sedlo – Hojsova Stráž, Zborovy – Žďár, Točník – Otín, Podmokly – Dražovice, Strážov – Patraska (část), Velký Bor – Dobrotice, Břežany – Pačejov a Záluží – Nezdice. „Dále čekáme ještě na přidělení finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury," dodal Otásek.

Tyto akce budou dělány průběžně během roku.

