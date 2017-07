ANKETA: Diskotéka v parku byla příliš velká

Klatovy – Po mnoha letech se na Kolonádě v Klatovech konala diskotéka. Názory Klatovanů na tuto akci se však rozcházejí, někteří jsou rádi, jiní jsou pohoršeni.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Stížnosti některých obyvatel tlumočila na úterním zasedání klatovského zastupitelstva jedna z jeho členek Věra Tomaierová. Podle ní tam byl nepořádek, povalovaly se kelímky, lidé vykonávali potřebu, kde mohli, protože jedno WC pro všechny nestačilo.

Naopak ale další ze zastupitelek Vlasta Komaňská oponovala tím, že se lidé chovali ukázněně a respektovali i zákaz vstupu na trávník.

Žádné problémy nezaznamenali ani městští strážníci, kteří tam několikrát zavítali. „Strážníci tam byli třikrát a ani jednou jsme tam nemuseli nic řešit. Bylo tam sice hodně lidí, ale problémy nebyly,“ řekl velitel městské policie v Klatovech František Kacerovský.

NEDÁ SE TO KORIGOVAT

To, že akce přilákala mnoho lidí, potvrdil i provozovatel Kolonády Jan Prach. Jejich počet podle svých slov korigovat nemůže. „Myslím si, že vše proběhlo v pořádku. Návštěvníků bylo opravdu dost. Bohužel tady nemám dveře, abych si řekl, bude tady tři sta lidí a víc nepustím. Park je otevřený a přijít může, kolik lidí chce. Co se týče nepořádku, tak nějaký byl, nicméně jsme vše ještě hned v noci uklidili. Ráno už lidé, kteří tam zavítali, nepoznali, že tam nějaká diskotéka byla. Chodil jsem s čelovkou až u Kauflandu a u rybníka,“ řekl Deníku Prach.

Že byl ráno park uklizený, potvrdil i tajemník radnice Milan Jarošík, který se tam byl osobně podívat.

BUDOU HLEDAT ŘEŠENÍ

Po této zkušenosti zatím Prach žádnou podobnou akci neplánuje. „Myslím, že to bylo zbytečně moc velké a nedá se to kontrolovat. Lidé si to sice chválili, byla to hezká akce, ale chce si to asi sednout, popřemýšlet o tom a domluvit se s městem na organizaci,“ uzavřel Prach.

Pohovor po stížnostech, které zazněly na zastupitelstvu, plánuje i místostarosta Martin Kříž: „Pozveme si provozovatele a vše s ním projednáme.“