Déšť a tání zvyšují hladiny řek

Klatovsko – Zvyšování hladin vodních toků kvůli tání a dešti očekávají meteorologové. Na Klatovsku by však nemělo být výrazné a od pátku by kvůli ochlazení měly hladiny řek opět klesat.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

„Očekáváme občasné dešťové srážky, v nížinách úhrnem do čtyř milimetrů za celý den, na Šumavě ve středu deset až patnáct milimetrů, ve čtvrtek maximálně pět až deset milimetrů. V pátek se ochladí a pokud se vyskytnou srážky, budou na horách sněhové. Sněžení nebo smíšené srážky lze přechodně očekávat i v nižších polohách," uvedla Marta Suchá z předpovědního pracoviště plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Až do pátečního ochlazení budou podle jejího kolegy Pavla Kopečka mírně stoupat i hladiny vodních toků. „Vzhledem k očekávaným srážkám očekáváme mírný vzestup u hladiny Úhlavy. Nelze zcela vyloučit, že by mohl být překročen první stupeň povodňové aktivity, ne však nějak výrazně," uklidnil Kopeček.

Podle předpovědních profilů ČHMÚ mají zhruba do středeční půlnoci stoupat i hladiny Otavy v Sušici a Vydry v Modravě, překročení prvního stupně povodňové aktivity ale meteorologové neočekávají. Ve čtvrtek a v pátek už by hladiny Vydry i Otavy měly klesat.

Hladinu Úhlavy zvedlo i pondělní zvýšení odtoku z nýrské přehrady z 0,85 m3/s na dvojnásobek, podle Povodí Vltavy jde o běžnou manipulaci a nádrž má dostatek volné kapacity. „Na vodním díle Nýrsko byla po celou zimu v rámci běžné manipulace snižována hladina tak, že aktuálně má tato vodní nádrž volnou kapacitu tři metry právě s ohledem na očekávané tání a srážky v prvních jarních měsících. I nynější zvýšení odtoku je v rámci běžných zimních manipulací, nějaké mimořádné manipulace neočekáváme," informoval mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Ve středu před polednem byl odtok z nýrské přehrady snížen na 0,44 m3/s.