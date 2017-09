Dehtínští hasiči konečně vyhráli

Dehtín – Velký úspěch zaznamenali hasiči z Dehtína na Západočeské hasičské lize, kterou vyhráli.

Muži a ženy z SDH Dehtín.Foto: Archiv SDH Dehtín

„Počátek Západočeské hasičské ligy sahá k roku 2004. Muži z Dehtína, se na ní poprvé ukázali v roce 2010. Od roku 2013 jezdí pravidelně a vždy se snažili bojovat o příčky nejvyšší. Dvakrát byli druzí, v roce 2013 a 2015. V letošní sezoně však dokázali vybojovat příčku nejvyšší. Máme i družstvo žen, které v letošním roce vybojovalo osmou příčku,” uvedl starosta SDH Dehtín Michal Peter.

Šlo již o 13. ročník soutěže, který měl 14 kol. Nejlepší čas mužů z Dehtína byl 16,74 a nejlepší čas žen 17,77. Sbor z Dehtína, jak je o něm známo, je velkým milovníkem požárního sportu. „I přes tak malou vesničku jako je Dehtín, se snaží jejich hasiči tento sport propagovat po celém okrese a tímto činem se opět zasloužili o jeho zviditelnění,“ dodal Peter.

Radost z úspěchu mají i samotní soutěžící. „Bylo to výborné. Po tolika letech je to úspěch, kterého jsme chtěli dosáhnout a dlouho jsme o to bojovali. Nedá se říci, že bychom více trénovali, ale spíše jsme si to vše srovnali v hlavě. Pomohlo nám i to, že jsme vloni pořídili novou stříkačku za zhruba dvě stě tisíc,“ řekl jeden z hasičů Vladislav Kučera.

Do soutěže se zapojili i hasiči z Mochtína, kteří skončili na 33. místě.