Další kamery by se hodily

Klatovsko - S rozšiřováním kamerového systému čekají Klatovští na dokončení optické sítě.

Kamerový systém pomáhá strážníkům monitorovat frekventovaná místa. Na snímku sleduje záběry kamer Walter Schmidt ve služebně Městské policie Klatovy. Foto: DENÍK/David Kojan

V Sušici modernizují kamerový systém průběžně, klatovským městským strážníkům slouží stále původní analogové kamery. Klatovští s rozšiřováním kamerového systému čekají na dokončení městské sítě optických kabelů. Kamery hlídají centra i v Horažďovicích a v Nýrsku.

V Sušici začali s budováním kamerového systému před zhruba patnácti lety. „Technika se stále vyvíjí, takže se neustále snažíme systém modernizovat a město na to přispívá. Zkušenosti máme totiž takové, že kamery pomáhají. Pomohly už spoustě lidé v souvislosti například s autonehodami nebo krádežemi, díky kamerám je Sušice bezpečná," zhodnotil přínos kamerového systému velitel sušických strážníků Libor Potužník. Patnáct statických a dvě otočné kamery hlídají okolí a vnitřní prostory sušické radnice. „Jednu statickou kameru a jednu otočnou máme na kinu a po městě pak máme dalších devět otočných kamer. Systém je koncipován tak, aby území pokrytá kamerami na sebe navazovala. Kromě centra máme pokryté i vjezdy do města, kamery jsou také na sídlištích," upřesnil Potužník.

NÁMĚSTÍ I PODHŮRČÍ

Centrum hlídají kamery více než deset let i v Klatovech. „Kamery jsou na náměstí na Komerční bance a na radnici, v Plánické ulici u stacionáře, na křižovatce Vídeňské a Podbranské ulice, na bývalé sodovkárně ve Vančurově ulici, na křižovatce u pošty a v Hostašových sadech," vyjmenoval kamery v centru zástupce velitele Městské policie Klatovy Luboš Hošek. Další kamera je v Podhůrčí na křižovatce u domova pro seniory. Všechny tyto kamery jsou otočné, statické kamery pak hlídají renesanční dvorek ve Vídeňské ulici a vnější i vnitřní prostory pavilonu skla. „Ještě by to chtělo kamery do Mercandinových sadů ke kolonádě, ke gymnáziu, Policie ČR chtěla, abychom dali kamery na výjezdy z Klatov, hodila by se i další kamera do Podhůrčí, k zimnímu stadionu. Takových míst je samozřejmě více," dodal Hošek s tím, že by byla dobrá i výměna analogových kamer za moderní digitální. S výjimkou kamery v Podhůrčí jsou totiž všechny analogové, některé slouží už více než deset let. Podle starosty Klatov Rudolfa Salvetra je s rozšiřováním systému třeba počkat na dokončení budované městské sítě optických kabelů.

V Horažďovicích rozšířili kamerový systém za pomoci dotace z programu Plzeňský kraj – bezpečný kraj v závěru loňského roku. „Celkem máme šestnáct kamerových bodů, kromě centra jsou pokryté i všechny příjezdové komunikace do města," uvedl starosta Horažďovic Michael Forman.

V Nýrsku hlídají kamery náměstí, okolí hasičské zbrojnice a okolí kulturního domu. „Kamerový systém jsme vybudovali před třemi roky a o jeho rozšiřování zatím neuvažujeme," řekl Deníku starosta Nýrska Miloslav Rubáš.