Chystají Zahradu Pošumaví

Klatovy – Ve Střední škole zemědělské a potravinářské Klatovy se od 13. do 16. října uskuteční již 28. zahrádkářská výstava Zahrada Pošumaví, kde vystaví výpěstky nejen zahrádkáři z Klatovska.

Zahrada Pošumaví v Klatovech 2013Foto: DENÍK/ Daniela Loudová

Slavnostní zahájení se uskuteční v pátek v 10 hodin. V 15 hodin bude vyhlášení výsledků dětské soutěže „Naše zahrada“ a soutěže „Jablko roku“. Od pátku do neděle můžete na výstavu zavítat od 9 do 17 hodin a v pondělí od 9 do 16 hodin. Výstavu pořádá Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy.