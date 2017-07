Chystají dvě nové atrakce

Klatovy – Druhý víkend v červenci patří v Klatovech už tradičně pouti a mezinárodnímu folklornímu festivalu. I letos se mají návštěvníci na co těšit.

Pouťová veselice, průvod a folklorní vystoupení v KlatovechFoto: DENÍK/Daniela Loudová

Největším lákadlem především pro děti jsou atrakce, které budou jako vždy na Erbenově náměstí. Na výběr jich bude zhruba padesát. „Začneme točit ve čtvrtek v 17.45 hodin po průvodu spolků. Jak už se stalo tradicí, tak v tento den budou slevy až do 40 %. Děláme to jen tady pro Klatovany, jinde slevy nedáváme. Lidé se mohou těšit na dvě novinky, kterými jsou Booster, ten jsme představili již na pivních slavnostech, a Kamikaze, kde jde o loď, která se otáčí hlavou dolů,“ řekl klatovský provozovatel atrakcí Vlastimil Lagron.

První den budou atrakce v provozu do 22 hodin, v pátek od 15 do jedné hodiny po půlnoci a v sobotu a v neděli od 10 do jedné hodiny po půlnoci.

Součástí klatovské poutě je také mezinárodní folklorní festival. Ten bude zahájen v pátek v 17 hodin na náměstí. „Při zahájení vystoupí všechny soubory. Novinkou je vystoupení také na Kolonádě, kde v pátek lidem od 15 do 15.20 hodin zatančí dětský folklorní soubor Sílešánek a v sobotu od 17.30 do 18 hodin dětský národopisný soubor Pomněnky. Páteční večer zakončí od 21 do 22.30 hodin vojenský umělecký soubor Ondráš s představením Taneční miniatury. Tanečně hudební pořad profesionální části souboru vytváří skládanku tanečních a hudebních čísel různorodých etnografických regionů,“ sdělila ředitelka folklorního festivalu Denisa Valentová.

Kromě toho můžete také navštívit výstavu drobného zvířectva, motocyklových veteránů, či zavítat do letního kina na heligonky. Chybět nebudou ani mši a v sobotu průvod s obrazem Panny Marie Klatovské.