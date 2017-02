Chtějí stavět nový pavilon pro psychiatrii

Klatovy, Horažďovice – Na dvě stě milionů korun jsou vyčísleny letošní investice v Klatovské nemocnici. Půjde o nákup přístrojů, ale stavět by se měl i nový objekt.

Klatovská nemocniceFoto: Deník/Rostislav Kutěj

Na letošní rok je v Klatovské nemocnici plánováno doplnění a výměna přístrojového vybavení a zdravotnické techniky a vybavení. „Prošli jsme papírováním a máme vše schválené. Nyní už je na nás, abychom dodělali požadavky na přístroje, které jsme si vybrali a chceme nakoupit. Z části půjde o obnovu stávajícího vybavení, protože většina přístrojů byla zakoupena v roce 2012 při přestěhování do monobloku a je na čase je obnovit. Některé přístroje budou úplně nové, protože během tohoto roku, pravděpodobně v první polovině, otevřeme nové oddělení, a to akutní rehabilitační péče. Na financování se budeme podílet 15% spoluúčastí, což je 15 milionů korun," uvedl ředitel Klatovské nemocnice Jiří Zeithaml.

NOVÝ PAVILON

Stejné peníze by měly být vynaloženy na další investici, jíž bude stavba nového pavilonu pro psychiatrickou péči. S jeho výstavbou se počítá na místě vedle „plicní" vily. „Jsme těsně před finalizací papírování a čekáme na to, zda bude tento projekt námi podaný vybrán. V případě, že bude, tak bychom chtěli stavět. Získali bychom tak kvalitnější prostory pro psychiatrii, ale také především dalších 22 lůžek na LDN, která by se po psychiatrii v budově uvolnila. Jde o lůžka, která jsou velmi potřebná," řekl Zeithaml.

Na oddělení LDN byl tak bylo nově celkem 52 míst. Počet míst na novém psychiatrickém oddělení by zůstal stejný jako dosud.

Plány, kdy měly v budově bývalého plicního oddělení vzniknout hospic a mateřská škola pro děti zaměstnanců, byly odloženy.

PARKOVÁNÍ A VYBAVENÍ

Investice má naplánované také horažďovická nemocnice. Tam se chystají na přebudování dalších čtyř pokojů pro pacienty a také rekonstrukci asfaltových ploch na jih i sever od hlavní budovy. „Co se týká přístrojových investic a vybavení, plánujeme nakoupit pouze novější noční stolky s výsuvnými jídelními stoly. Uvažováno je také o nákupu dalších tolik potřebných bezkontaktních přístrojů pro rehabilitaci," sdělil ředitel nemocnice v Horažďovicích Martin Grolmus.