Chřipka zavřela školu v Horažďovicích

Chřipková epidemie, která vypukla minulý týden na Klatovsku, už začíná zavírat školy. První byla ZŠ Komenského v Horažďovicích. Další školy se potýkají s vysokou nemocností, ale na vyhlášení prázdnin to ještě není.

„Oproti předchozímu týdnu vzrostla na Klatovsku nemocnost o více než 50 %, což je dramatický nárůst," uvedl už v pátek vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Plzni Petr Pazdiora. Na Klatovsku bylo minulý týden hlášeno 2229 nemocných na 100 tisíc obyvatel.

To se podepisuje i na počtech žáků ve školách. ZŠ Horažďovice Komenského vyhlásila z důvodu chřipkové epidemie chřipkové prázdniny, a to od včerejška do 30. ledna. Provoz školy je uzavřen včetně školní družiny a jídelny.

NEMAJÍ JEŠTĚ 30 % NEMOCNÝCH

Velká nemocnost je i v dalších školách na Klatovsku. „Nemocnost dětí sledujeme, ale stále ještě nedosahuje 30 procent, kdy se vyhlašují chřipkové prázdniny," uvedla ředitelka horažďovické školy v Blatenské ulici Jaroslava Šimková.

Podobné je to i v Sušici. „Nemocnost je hlavně v šestých ročnících. Řekl bych, že to jde postupně. Předtím byli nemocní osmáci, někteří žáci v nižších ročnících, ale ještě to není tak hrozné, že bychom uvažovali o uzavření. Máme nemocné hlavně kantory," sdělil ředitel ZŠ Lerchova Čestmír Kříž.

S vyšší nemocností se potýkají také v ZŠ Plánická v Klatovech. „Máme hodně nemocných dětí, počet se pohybuje mezi 25 a 30 %, je to různé. Někteří žáci se vrátí, další ulehnou. Máme i hodně nemocných kantorů," informoval ředitel školy Karel Denk.

Situaci by podle některých ředitelů vyřešilo plošné vyhlášení chřipkových prázdnin, protože nemocných je hodně. Někteří ředitelé řeší situaci i tím, že třídy spojují.

Nemocnost sledují i v mateřských školách, ale tam prý není tak vysoká. „Máme 15 až 20 % nemocných dětí. Začínalo to už před Vánoci a nyní to pokračuje. Podobné je to i u zaměstnanců," sdělila ředitelka klatovských mateřských škol Jitka Luňáková.

Zavírání neplánují zatím ani v mateřské škole v Sušici ve Smetanově ulici.

Kvůli chřipce je uzavřena pro návštěvy také Klatovská nemocnice. „Z důvodu nárůstu chřipkových onemocnění v klatovském regionu a na základě doporučení hygieniků zakázala Klatovská nemocnice návštěvy na všech lůžkových odděleních. Zákaz návštěv platí do odvolání," uvedl mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.