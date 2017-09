Čápi mají hnízda příliš těžká, musí se jim snižovat

Klatovsko – V plném proudu jsou rekonstrukce hnízd čápů bílých, které provádí DESOP – Záchranná stanice živočichů Plzeň v celém kraji včetně Klatovska.

„Teď je pro rekonstrukce hnízd optimální čas, protože čápi opouštějí hnízdiště a chystají se do teplých krajin. Rekonstrukce se mohou dělat až do 1. března, ale za prvé je jich moc, takže musíme začít už nyní, a za druhé je teď dobré počasí,“ vysvětlil Karel Makoň ze záchranné stanice s tím, že důvodem pro zásahy na hnízdech je, že čápi jsou velcí stavitelé a každý rok hnízdo přistavují. „Je třeba ho snížit, aby nezatěžovalo konstrukci pod ním, protože je pak velmi velké a těžké, v některých případech může být i vyosené,“ dodal Makoň, který upozornil, že čapí hnízdo nemůže rekonstruovat každý, kdo ho má na svém objektu, neboť je na to třeba zvláštní povolení. Jde totiž o zvláště chráněného živočicha,

„Nedávno jsme uklízeli pod hnízdem v Hradešicích, teď v neděli jsme upravovali hnízdo čápa bílého v Žichovicích. Zajímavostí je, že na komín lezl Václav Kural mladší, který již to samé hnízdo v objektu bývalé mlékárny v roce 1998, tedy před 19 lety, jednou snižoval,“ dodal Makoň s tím, že v nejbližší době budou pracovníci stanice upravovat mimo jiné čapí hnízdo v Žihobcích.