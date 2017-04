FOTO: Bývalá mlékárna v Klatovech padla k zemi

Klatovy – Konečně! Tohle si říkají mnozí obyvatelé Klatov, kteří jsou rádi, že se v současné době bourá objekt bývalé mlékárny v Klatovech.

Nejen pro to, že byl v chátrajícím stavu, ale především kvůli tomu, že tam často pobývali nepřizpůsobiví lidé. „Scházeli se tady feťáci a podobná individua, bylo to hrozné. Člověk se bál kolem procházet, protože nikde nevíte, co takoví lidé udělají. Jsem opravdu ráda, že to konečně majitel nechal zbourat a bude tady od těchto lidí klid,“ řekla Klatovanka Marcela Vránová, která není jedinou, kdo demolici objektu vítá.

Podobný názor má i vedení města. „Jsme pochopitelně rovněž rádi, že po řadě jednání majitel k tomuto kroku přistoupil. Přes jim udělaná opatření byl objekt opakovaně „obsazován“ a nepomáhaly ani časté kontroly. Tento krok byl připravován cca dva roky a myslím, že bude ku prospěchu dané části města,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

K tomu, že se majitel, kterým je Krkonošská realitní a. s., konečně rozhodl objekt zbourat, možná přispěl i požár, který tam vypukl vloni v listopadu. Zasáhl střechu třípatrové budovy bývalé výrobní haly a půdní prostor.

Dle informací Deníku zřejmě zůstane zatím pozemek prázdný.